Еще не весна - просто оттепель. Погода в Гомеле на новой рабочей неделе

Источник материала: Tut.by

В последнюю неделю января в Гомеле будет не по-зимнему тепло. Но ближе к выходным немного похолодает, сообщает pogoda.by.



Фото: Reuters

В понедельник — +8 °C и дожди.

Со вторника температура начнет понижаться — будет не выше +4 °C, а дождь превратится в мокрый снег.

В среду и четверг уже около нуля, зато без осадков.

А в пятницу — минус два и метель.

Хорошей недели, друзья!

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