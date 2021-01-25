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Еще не весна - просто оттепель. Погода в Гомеле на новой рабочей неделе
25.01.2021 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В последнюю неделю января в Гомеле будет не по-зимнему тепло. Но ближе к выходным немного похолодает,
В понедельник — +8 °C и дожди.
Со вторника температура начнет понижаться — будет не выше +4 °C, а дождь превратится в мокрый снег.
В среду и четверг уже около нуля, зато без осадков.
А в пятницу — минус два и метель.
Хорошей недели, друзья!
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В последнюю неделю января в Гомеле будет не по-зимнему тепло. Но ближе к выходным немного похолодает, сообщает pogoda.by.
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