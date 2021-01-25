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Инструменты медиавойны и психологического воздействия в "Понятной политике"

25.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Большинство событий в мире похожи на продуманный сценарий развала. Кто такие "черные пауки" и почему они плетут информационную паутину, в том числе и вокруг Беларуси.

Инструменты медиавойны и психологического воздействия в "Понятной политике"

Инструменты медиавойны и психологического воздействия. В "Понятной политике" расскажем и покажем, где находятся и как работают польские и украинские спецподразделения, которые воздействуют на умы. Снимем маски с зарубежных кураторов и секретных объектов. Смотрите сегодня после "Панорамы". 

 
 
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Большинство событий в мире похожи на продуманный сценарий развала. Кто такие "черные пауки" и почему они плетут информационную паутину, в том числе и вокруг...
 
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