Источник материала: БT

Большинство событий в мире похожи на продуманный сценарий развала. Кто такие "черные пауки" и почему они плетут информационную паутину, в том числе и вокруг Беларуси.













В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Инструменты медиавойны и психологического воздействия в "Понятной политике" Большинство событий в мире похожи на продуманный сценарий развала. Кто такие "черные пауки" и почему они плетут информационную паутину, в том числе и вокруг...

Инструменты медиавойны и психологического воздействия. Врасскажем и покажем, где находятся и как работают польские и украинские спецподразделения, которые воздействуют на умы. Снимем маски с зарубежных кураторов и секретных объектов. Смотрите сегодня после