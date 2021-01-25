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Инструменты медиавойны и психологического воздействия в "Понятной политике"
25.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Большинство событий в мире похожи на продуманный сценарий развала. Кто такие "черные пауки" и почему они плетут информационную паутину, в том числе и вокруг Беларуси.
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Большинство событий в мире похожи на продуманный сценарий развала. Кто такие "черные пауки" и почему они плетут информационную паутину, в том числе и вокруг...
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