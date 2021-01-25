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"Тянуть коляду на дуба" - обряд, включенный в главный список историко-культурного наследия Беларуси и реестр культурного наследия ЮНЕСКО

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самобытный обряд "Тянуть коляду на дуба" возрождают в Березинском районе Рождественские недели и святки по-особому завершают в деревне Новино Березинского района. Чтобы урожай был богатым, а семьи большими и крепкими, там возродили...

Рождественские недели и святки по-особому завершают в деревне Новино Березинского района. Чтобы урожай был богатым, а семьи большими и крепкими, там возродили народный обряд "Тянуть коляду на дуба". В центре действа - деревянное колесо, сноп колосьев и горшочек с кутьей - это и есть коляда. Веселым кортежем идут к вековому дубу и водружают это на ветви дерева на весь год.В Березинском районе его сохраняют местные энтузиасты, участники фольклорных коллективов "Родина" и "Васильки".