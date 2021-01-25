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Самобытный обряд "Тянуть коляду на дуба" возрождают в Березинском районе

25.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Рождественские недели и святки по-особому завершают в деревне Новино Березинского района. Чтобы урожай был богатым, а семьи большими и крепкими, там возродили народный обряд  "Тянуть коляду на дуба". В центре  действа - деревянное колесо, сноп колосьев и горшочек с кутьей  - это и есть коляда.  Веселым кортежем  идут к вековому дубу и водружают это  на ветви дерева на весь год.

"Тянуть коляду на дуба" - обряд, включенный в главный список историко-культурного наследия Беларуси и реестр культурного наследия ЮНЕСКО

В Березинском районе его сохраняют местные энтузиасты, участники фольклорных коллективов "Родина" и "Васильки".

 
 
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Рождественские недели и святки по-особому завершают в деревне Новино Березинского района. Чтобы урожай был богатым, а семьи большими и крепкими, там возродили...
 
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