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Курсы валют
25.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа прошедших торгах доллар и евро подорожали, российский рубль потерял в цене. И на это утро: доллар - 2 рубля 55 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек и 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских.
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На прошедших торгах доллар и евро подорожали, российский рубль потерял в цене. И на это утро: доллар - 2 рубля 55 копеек, евро - 3 рубля 10 копеек и 3 рубля 43 копейки стоят...
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