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Новые социально значимые объекты Минска - 2021
25.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСтолицу в этом году ожидает много премьер социально-значимых объектов. Прежде всего, это сферы здравоохранения и образования. Среди них детская поликлиника в Сухарево. Введут в эксплуатацию новый корпус онкологического диспансера, а также центр хирургии по улице Семашко. А микрорайон Лошица ожидает свое новоселье - здесь строят школу. К слову, в этом году в каждом районе Минска появятся 9 межшкольных современных стадионов для занятий футболом и физкультурой. Отдельное внимание возведению арендного жилья.
Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома: "Завершено строительство одного арендного дома в границах улиц Одоевского и Киреенко. Объект введут в эксплуатацию в первом квартале этого года. В стадии строительство еще один объект по улице Шаранговича, который сдадут в 2022 году. И в стадии проектировании в Московском районе еще два жилых арендных дома. Их введут в конце 2022 или начале 2023 года".
В распоряжении минчан в этом году будут и 2 новых детских сада - в Масюковщине, а также в одном из кварталов жилого комплекса "Минск-Мир", где через год построят еще и школу.
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Столицу в этом году ожидает много премьер социально-значимых объектов. Прежде всего, это сферы здравоохранения и образования. Среди них детская поликлиника в...
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