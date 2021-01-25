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Новые социально значимые объекты Минска - 2021

25.01.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Столицу в этом году ожидает много премьер социально-значимых объектов. Прежде всего, это сферы здравоохранения и образования. Среди них детская поликлиника в Сухарево.  Введут в эксплуатацию новый корпус онкологического диспансера, а также центр хирургии по улице Семашко.   А микрорайон Лошица ожидает свое новоселье - здесь строят школу. К слову, в этом году в каждом районе Минска появятся 9 межшкольных современных стадионов для занятий футболом и физкультурой. Отдельное внимание возведению арендного жилья.  

Ирина Гонтарева, председатель Комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:  "Завершено строительство одного арендного дома в границах улиц Одоевского и Киреенко. Объект введут в эксплуатацию в первом квартале этого года. В стадии строительство еще один объект по улице Шаранговича, который сдадут в 2022 году. И в стадии проектировании в Московском районе еще два жилых арендных дома. Их введут в конце 2022 или начале 2023 года".

В распоряжении минчан в этом году будут и 2 новых детских сада - в Масюковщине, а также в одном из кварталов жилого комплекса "Минск-Мир",  где через год построят еще и школу.  

 
Теги: Минск
 
 
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Столицу в этом году ожидает много премьер социально-значимых объектов. Прежде всего, это сферы здравоохранения и образования. Среди них детская поликлиника в...
 
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