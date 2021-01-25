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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые социально значимые объекты Минска - 2021 Столицу в этом году ожидает много премьер социально-значимых объектов. Прежде всего, это сферы здравоохранения и образования. Среди них детская поликлиника в...

Столицу в этом году ожидает много премьер социально-значимых объектов. Прежде всего, это сферы здравоохранения и образования. Среди них детская поликлиника в Сухарево. Введут в эксплуатацию новый корпус онкологического диспансера, а также центр хирургии по улице Семашко. А микрорайон Лошица ожидает свое новоселье - здесь строят школу. К слову, в этом году в каждом районе Минска появятся 9 межшкольных современных стадионов для занятий футболом и физкультурой. Отдельное внимание возведению арендного жилья.В распоряжении минчан в этом году будут и 2 новых детских сада - в Масюковщине, а также в одном из кварталов жилого комплекса "Минск-Мир", где через год построят еще и школу.