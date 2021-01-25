Балаба: ОМОН готов к весенним протестам

Омоновцы находятся в постоянной боевой готовности, поэтому они готовы и к возможным весенним акциям протеста.

Об этом заявил глава ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в эфире телеканала СТВ 24 января.

«Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным», - ответил Балаба на вопрос, готов ли ОМОН к акциям протеста, которые могут начаться весной.

Он также рассказал, что информация об увольнениях сотрудников ОМОНа, о которых писали СМИ, - это только «фейки».

«Это просто фейки. Даже в Telegram-каналах было уже опровержение о том, что неправильно была подсчитана статистика. В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение. Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые. На данный момент могу сказать только одно, что динамика комплектования подразделения даже лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах», - подчеркнул он.

Напомним, в Беларуси в течение последних 6 месяцев проходят акции протеста. Это связано с президентскими выборами 9 августа. Поданным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. Он занимает пост президента в стране с 1994 года.

Большая часть общества и представители оппозиции считают результаты выборов сфальсифицированными. Участники протестов требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных, проведения новых выборов. Протесты жестоко подавляются силовиками. После закрытия избирательных участков акции протеста начались в 33 населенных пунктах страны, правоохранительные органы задержали порядка 3 000 человек.

В ООН осудили действия белорусских правоохранителей и призвали власти начать диалог с оппозицией.

По мнению экспертов , власть должна не раскручивать насилие и хотя бы начать процесс признания проблемы с пытками и избиениями задержанных.

Противостояние продолжается. Замминистра внутренних дел Николай Карпенков 23 января предложил создавать дружины из бывших спецназовцев.Он назвал протестующих «лишними людьми» и «отморозками».

Карпенков озвучил задачу: «убрать лидеров новообразованных организованных преступных группировок», заблокировать им финансирование. По его мнению, эти люди обсуждают «на дворовых чаепитиях с лентами планы сопротивления правоохранительным органам».