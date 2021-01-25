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Балаба: ОМОН готов к весенним протестам
25.01.2021 10:55 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Омоновцы находятся в постоянной боевой готовности, поэтому они готовы и к возможным весенним акциям протеста.
Об этом заявил глава ОМОНа ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в эфире телеканала СТВ 24 января.
«Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным», - ответил Балаба на вопрос, готов ли ОМОН к акциям протеста, которые могут начаться весной.
Он также рассказал, что информация об увольнениях сотрудников ОМОНа, о которых писали СМИ, - это только «фейки».
«Это просто фейки. Даже в Telegram-каналах было уже опровержение о том, что неправильно была подсчитана статистика. В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение. Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые. На данный момент могу сказать только одно, что динамика комплектования подразделения даже лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах», - подчеркнул он.
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Омоновцы находятся в постоянной боевой готовности, поэтому они готовы и к возможным весенним акциям протеста. Об этом заявил глава ОМОНа ГУВД Мингорисполкома...
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