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Sputnik запускает в Telegram новостной канал на английском языке

25.01.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв - Sputnik. Информационное агентство Sputnik запускает новый информационный канал на английском языке в Telegram. Sputnik развивает свои новостные сервисы с помощью мультимедийных возможностей Telegram для освещения политики, бизнеса, топовых мировых экономических тенденций, новостей по обороне и безопасности, космосу, здравоохранению и другим тем для широкой аудитории.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Канал будет публиковать текстовые сообщения, фото и графические изображения, видео, аудио, статистику и графики, чтобы предоставлять читателю самые свежие новости со всего мира, главные новости дня, новости из России, курьезные происшествия, а также заглядывать за кулисы мировых событий. Мы предложим читателю выдержки из наших самых интересных эксклюзивных интервью с высшими должностными лицами правительств разных стран, представителями бизнеса, политиками, лидерами общественного мнения, аналитиками и экспертами.

Корреспонденты Sputnik будут сообщать читателю в прямом эфире 24/7 обо всех крупных мировых событиях, начиная от государственных визитов до акций протеста, террористических атак и вспышек инфекций.

Вы можете найти Sputnik в Telegram и подписаться на наш аккаунт по адресу @sputniknewsint, а если вас интересует самая оперативная информация из Беларуси, фото и видео с места событий - подписывайтесь на @SPUTNIKBY.

Информационное агентство Sputnik является частью крупнейшего российского средства массовой информации – "Россия сегодня". Наши новостные ленты, которые публикуются на разных языках (английском, русском, арабском, китайском, испанском и фарси), предоставляют уникальные возможности для глобальной аудитории.

Sputnik производит собственный мультимедийный контент и вещает на более чем 30 языках. Кроме того, радио Sputnik обеспечивает более 800 часов радиопрограмм каждый день, которые охватывают более 130 городов в 34 странах мира. Эксклюзивный контент для новостных лент также предоставляют региональные редакции (медиацентры) в Вашингтоне, Каире, Пекине и Монтевидео.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Англоязычный Telegram-канал будет публиковать новости обо всех крупных событиях, происходящих в мире, в режиме 24/7.
 
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