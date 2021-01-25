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Гродненцу дали три года «химии» за СМС сотруднику ЦИП на Окрестина

25.01.2021 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Гродно Александр Сечко получил три года «химии» за СМС командиру отделения ЦИП ГУВД Мингорисполкома (на Окрестина) Евгению Врублевскому, сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна». Он отправил мужчине сообщение со словами: «Молись, уб*к, ты скоро подохнешь».


Сечко осудили по ст. 364 УК (за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Со слов молодого человека, после просмотра августовских видео он был возмущен и шокирован и на эмоциях написал СМС в адрес Врублевского.

22 октября, по словам Александра, к нему в Гродно приехали оперативники из Минска — и задержали. Три месяца гродненец пробыл под стражей — в Жодино, Гродно и СИЗО № 1 в Минске.

В качестве наказания гособвинитель запросила три года «химии». Такой приговор и вынесла судья суда Московского района Минска Лидия Телица.

После оглашения приговора Сечко пока выпустили из-под стражи.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Сечко осудили по ст. 364 УК (за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).
 
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