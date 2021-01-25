Глава НАН считает, что в Беларуси нужно построить еще две АЭС

В течение 20-25 лет в Беларуси необходимо построить вторую и третью АЭС. Об этом заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков в эфире телеканала СТВ.

Гусаков считает очень верным решением строительство АЭС в Островце. По его мнению, в Беларуси не то что не будет переизбытка энергии, а ее будет даже не хватать при развитии производств.

Глава Академии наук пояснил, что раз Александр Лукашенко поставил задачу увеличить ВВП до 100 млрд рублей, необходимо в два раза нарастить производство, а для этого нужно много ресурсов и энергии.

«Где эти ресурсы брать? Сегодня у нас есть атомная станция, но через 3−5 лет этих мощностей уже будет не хватать», - заявил Гусаков.

Исходя из этого, в нашем государстве уже прорабатывается вопрос о строительстве второй атомной станции и, по словам ученого, это «очень правильная постановка задачи».

Владимир Гусаков видит необходимость в строительстве третьей станции в Беларуси через 20-25 лет, поскольку страна развивается, требуется увеличивать ВВП и повышать уровень и качество жизни граждан.

О БелАЭС

Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС включен в объединенную энергосистемы страны 3 ноября в 13:30.

Торжественный запуск Белорусской АЭС состоялся 7 ноября, открыл станцию Александр Лукашенко. Но 8 ноября появилась информация о неисправностях на первом энергоблоке и БелАЭС остановилась. Только 19 ноября блок снова запустился после замены трансформаторов.

Страны-соседи очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.

Польша и Литва договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции. Позже к ним подключилась и Латвия.

Так, еще с октября, даже до запуска станции, в Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с БелАЭС на рынок страны.