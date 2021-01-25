﻿ Глава НАН считает, что в Беларуси нужно построить еще две АЭС. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава НАН считает, что в Беларуси нужно построить еще две АЭС

25.01.2021 11:35 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В течение 20-25 лет в Беларуси необходимо построить вторую и третью АЭС. Об этом заявил председатель президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков в эфире телеканала СТВ.

Гусаков считает очень верным решением строительство АЭС в Островце. По его мнению, в Беларуси не то что не будет переизбытка энергии, а ее будет даже не хватать при развитии производств.

Глава Академии наук пояснил, что раз Александр Лукашенко поставил задачу увеличить ВВП до 100 млрд рублей, необходимо в два раза нарастить производство, а для этого нужно много ресурсов и энергии.

«Где эти ресурсы брать? Сегодня у нас есть атомная станция, но через 3−5 лет этих мощностей уже будет не хватать», - заявил Гусаков.

Исходя из этого, в нашем государстве уже прорабатывается вопрос о строительстве второй атомной станции и, по словам ученого, это «очень правильная постановка задачи».

Владимир Гусаков видит необходимость в строительстве третьей станции в Беларуси через 20-25 лет, поскольку страна развивается, требуется увеличивать ВВП и повышать уровень и качество жизни граждан.

О БелАЭС

Турбогенератор первого энергоблока БелАЭС включен в объединенную энергосистемы страны 3 ноября в 13:30.

Торжественный запуск Белорусской АЭС состоялся 7 ноября, открыл станцию Александр Лукашенко. Но 8 ноября появилась информация о неисправностях на первом энергоблоке и БелАЭС остановилась. Только 19 ноября блок снова запустился после замены трансформаторов.

Страны-соседи очень беспокоятся за строительство и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.

Польша и Литва договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции. Позже к ним подключилась и Латвия.

Так, еще с октября, даже до запуска станции, в Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с БелАЭС на рынок страны.

Белорусские власти считают, что с запуском даже первого энергоблока атомной станции в стране произойдет чудо: Беларусь сможет экономить ежедневно по $750 тысяч на закупках газа.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение 20-25 лет в Беларуси необходимо построить вторую и третью АЭС.
 
Новости дня
Новости общества
 
Что происходит в Беларуси 25 января
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by