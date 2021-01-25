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Глава НАН считает, что в Беларуси нужно построить еще две АЭС
25.01.2021 11:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В течение 20-25 лет в Беларуси необходимо построить вторую и третью АЭС. Об этом
Гусаков считает очень верным решением строительство АЭС в Островце. По его мнению, в Беларуси не то что не будет переизбытка энергии, а ее будет даже не хватать при развитии производств.
Глава Академии наук пояснил, что раз Александр Лукашенко поставил задачу увеличить ВВП до 100 млрд рублей, необходимо в два раза нарастить производство, а для этого нужно много ресурсов и энергии.
«Где эти ресурсы брать? Сегодня у нас есть атомная станция, но через 3−5 лет этих мощностей уже будет не хватать», - заявил Гусаков.
Исходя из этого, в нашем государстве уже прорабатывается вопрос о строительстве второй атомной станции и, по словам ученого, это «очень правильная постановка задачи».
Владимир Гусаков видит необходимость в строительстве третьей станции в Беларуси через 20-25 лет, поскольку страна развивается, требуется увеличивать ВВП и повышать уровень и качество жизни граждан.
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В течение 20-25 лет в Беларуси необходимо построить вторую и третью АЭС.
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