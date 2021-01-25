Лукашенко об ID-картах: белорусы должны получить возможности, а не проблемы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, и нельзя упускать из виду возможные трудности, с которыми могут столкнуться граждане при получении новых документов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

По словам главы государства, продвижение электронных услуг – хорошо, но он высказал сомнения по поводу того, что биометрические паспорта повысят защищенность от подделок.

"Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы", – цитирует Лукашенко БелТА .

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