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Лукашенко об ID-картах: белорусы должны получить возможности, а не проблемы
25.01.2021 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв – Sputnik. Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, и нельзя упускать из виду возможные трудности, с которыми могут столкнуться граждане при получении новых документов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
По словам главы государства, продвижение электронных услуг – хорошо, но он высказал сомнения по поводу того, что биометрические паспорта повысят защищенность от подделок.
"Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы", – цитирует Лукашенко
Последует
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Биометрический паспорт будет нужен для выезда за пределы Беларуси, а идентификационная карта будет служить внутренним документом.
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