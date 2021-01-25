ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Режим ЧС отменили в Вашингтоне, повышенные меры безопасности сохраняются

25.01.2021 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Вашингтоне перед инаугурацией президента Джо Байдена, отменен.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
Сотни нацгвардейцев США, охранявших Капитолий, заразились COVID-19

Ране на подходах к правительственным учреждениям была выстроена система блокпостов из-за угрозы повторения массовых беспорядков в округе столицы. На центральных улицах работали пункты досмотра ФБР, установлены бетонные заграждения, некоторые улицы были перекрыты.

Теперь же дороги в центре города открыли для проезда, заработал весь общественный транспорт. Снова установили палатки с фаст-фудом, а недалеко от Белого дома началась торговля атрибутикой с изображениями Джозефа Байдена и Камалы Харрис.

Часть бойцов Нацгвардии уже покинули город. Как сообщили секретные службы, каких-либо серьезных инцидентов в дни после инаугурации не было.

Однако территория вокруг самого Белого дома по-прежнему огорожена высоким забором. Оцеплены и здания министерства финансов и Лафайет-сквер.

Инаугурация 46-ого президента США

Церемония инаугурации Джозефа Байдена прошла в Вашингтоне 20 января. По традиции ее провели на ступенях Капитолия.

© REUTERS / Lindsey Wasson
Не прошли профпригодность: 12 военных в США отстранены от инаугурации

В столице США в этот день были приняты беспрецедентные меры безопасности. Почти весь центр города был перекрыт для движения транспорта. Власти опасались провокаций и возобновления митингов сторонниками Трампа.

К обеспечению безопасности в 30 американских штатах были привлечены подразделения Национальной гвардии США, только в Вашингтон и пригороды перевели более 25 тысяч бойцов.

Напомним, что 6 января в день официального утверждения итогов президентских выборов после призыва со стороны Дональда Трампа его сторонники прорвались в здание Капитолия. Во время беспорядков в Вашингтоне погибло пять человек, многие получили травмы. После этого в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Часть кордонов и блокпостов снята, но территория вокруг Белого дома по-прежнему огорожена двухметровым забором.
 
Новости дня
Новости общества
 
Глава НАН считает, что в Беларуси нужно построить еще две АЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by