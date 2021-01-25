Режим ЧС отменили в Вашингтоне, повышенные меры безопасности сохраняются

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Режим чрезвычайной ситуации, который был введен в Вашингтоне перед инаугурацией президента Джо Байдена, отменен.

Ране на подходах к правительственным учреждениям была выстроена система блокпостов из-за угрозы повторения массовых беспорядков в округе столицы. На центральных улицах работали пункты досмотра ФБР, установлены бетонные заграждения, некоторые улицы были перекрыты.

Теперь же дороги в центре города открыли для проезда, заработал весь общественный транспорт. Снова установили палатки с фаст-фудом, а недалеко от Белого дома началась торговля атрибутикой с изображениями Джозефа Байдена и Камалы Харрис.

Часть бойцов Нацгвардии уже покинули город. Как сообщили секретные службы, каких-либо серьезных инцидентов в дни после инаугурации не было.

Однако территория вокруг самого Белого дома по-прежнему огорожена высоким забором. Оцеплены и здания министерства финансов и Лафайет-сквер.

Инаугурация 46-ого президента США

Церемония инаугурации Джозефа Байдена прошла в Вашингтоне 20 января. По традиции ее провели на ступенях Капитолия.

В столице США в этот день были приняты беспрецедентные меры безопасности. Почти весь центр города был перекрыт для движения транспорта. Власти опасались провокаций и возобновления митингов сторонниками Трампа.

К обеспечению безопасности в 30 американских штатах были привлечены подразделения Национальной гвардии США, только в Вашингтон и пригороды перевели более 25 тысяч бойцов.

Напомним, что 6 января в день официального утверждения итогов президентских выборов после призыва со стороны Дональда Трампа его сторонники прорвались в здание Капитолия . Во время беспорядков в Вашингтоне погибло пять человек, многие получили травмы . После этого в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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