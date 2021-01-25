Студента БГУИР, которому суд дал 114 суток ареста за марши, отчислили из университета

Источник материала: Tut.by

Яна Солоновича , студента БГУИР и экс-сотрудника научно-технического центра КГБ, которого в ноябре — декабре восемь раз судили за участие в воскресных маршах, отчислили из университета. В субботу его семья получила из вуза соответствующее письмо. В документе написано, что Ян отчислен с 12 января 2021 года за «неуспеваемость по трем и более учебным предметам».



Фото: TUT.BY

Напомним, Яна Солоновича задержали в воскресенье, 1 ноября, во время марша в Куропаты. Назавтра суд дал ему 12 суток, но, отсидев их, на волю Ян так и не вышел. Как позже выяснил адвокат, во время разбирательства молодой человек сообщил, что в знак протеста выходил на улицу с августа, и перечислил 15 эпизодов.

— Срок по административным правонарушениям два месяца, поэтому август ему «списали» и стали судить за остальное время, — рассказывала ранее Ольга Солонович, мама молодого человека. — По нашим подсчетам, всего у него должно быть восемь заседаний.

Так и произошло. В итоге, если сложить сутки, которые Ян получил на всех судах, за решеткой он должен провести 114 дней и выйти на свободу только в конце февраля. При этом защитник молодого человека Дмитрий Пигуль уверен, что, учитывая ситуацию Яна, за решеткой он должен был оказаться всего на 37 дней. Во время судебных заседаний свое мнение адвокат пояснял так: узнав в начале ноября о том, что Ян посещал массовые мероприятия в сентябре — октябре, сотрудник, который вел административный процесс, должен был сразу составить семь протоколов или один и переслать в суд. В итоге максимум, который студент мог получить за правонарушения, в которых признался, — 25 суток. Плюс 12 суток, что суд назначил ему за шествие 1 ноября, когда его задержали.

Третий месяц Ян находится на Окрестина. За все это время, говорит его мама Ольга, семья не получила от сына ни одного письма. Периодически весточки от Яна прилетают через его сокамерников, которые выходят на свободу. Последняя была две недели назад: позвонил мужчина, сидевший с парнем. Он сообщил, что с Яном все хорошо.

— В субботу мы получили письмо из университета, в нем написано, что сын не сдал зимнюю сессию (3 зачета, 5 экзаменов и курсовую. — Прим. TUT.BY), поэтому его отчисляют, — рассказывает Ольга. — Я пока не знаю, что делать с этой информацией. Думаю, мне нужно дождаться Яна. Когда он освободится, он сам должен решить: хочет он учится в этом университете или нет. Тогда и будет что-то решать.

Кроме того, рассказывает Ольга, они писали обращение в прокуратуру в Минска. В нем просили проверить законность решений суда Партизанского района Минска, где разбирали дела Яна, а также условия содержания в ЦИП на Окрестина, где находится теперь уже экс-студент.

— Прокуратура отправила наше обращение в суд Партизанского района Минска, — отмечает собеседница.

В ответе написано, что в компетенцию районного суда не входит проверка законности вынесенных судебных постановлений.

«Также ваше обращение содержит просьбу (требование) проведения проверки в ИВС (ЦИП) ГУВД Мингорисполкома по вопросу незаконного лишения Солоновича Яна его права на ежедневные прогулки, права на посещение душа, также права на получение (отправку) и письменной корреспонденции, — указано в документе, который мама молодого человека получила из суда Партизанского района Минска. — Разъясняем, что […] данные вопросы входят в компетенцию начальника либо по его поручению сотрудников места отбывания административного ареста».

Отметим, что правозащитники признали Яна политзаключенным и требуют немедленно его освободить.