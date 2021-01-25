|
В Буда-Кошелевском районе под поезд попал мужчина - он погиб
25.01.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Буда-Кошелевском районе под поезд Гомель — Минск попал мужчина. Он погиб,
Трагедия произошла днем 24 января недалеко от деревни Бушевка.
По предварительной информации, мужчина переходил пути в неустановленном месте, на звуковые сигналы поезда не реагировал. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
Мужчине было 59 лет, он жил в Бобруйском районе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла днем 24 января недалеко от деревни Бушевка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)