В Буда-Кошелевском районе под поезд попал мужчина - он погиб

Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе под поезд Гомель — Минск попал мужчина. Он погиб, сообщили в МВД.



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Трагедия произошла днем 24 января недалеко от деревни Бушевка.

По предварительной информации, мужчина переходил пути в неустановленном месте, на звуковые сигналы поезда не реагировал. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Мужчине было 59 лет, он жил в Бобруйском районе.