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В Буда-Кошелевском районе под поезд попал мужчина - он погиб

25.01.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Буда-Кошелевском районе под поезд Гомель — Минск попал мужчина. Он погиб, сообщили в МВД.


Pixabay

Трагедия произошла днем 24 января недалеко от деревни Бушевка.

По предварительной информации, мужчина переходил пути в неустановленном месте, на звуковые сигналы поезда не реагировал. Пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

Мужчине было 59 лет, он жил в Бобруйском районе.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Трагедия произошла днем 24 января недалеко от деревни Бушевка.
 
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