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С августа 2020-го Литва выдала белорусам более 5700 разрешений на временное проживание

25.01.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 10 августа 2020 года белорусам в Литве выдали более 5700 разрешений на временное проживание, еще 86 человек подали прошение об убежище.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По данным Департамента миграции Литвы, на которые ссылается литовское медиа LRT новости, с 10 августа прошлого года по 12 января этого года гражданам Беларуси выдано в Литве 5739 разрешений на временное проживание. За этот период было отклонено всего 11 белорусских заявок. 86 белорусов подали прошения о предоставлении убежища в Литве, но их заявления все еще рассматриваются.

«Но двоим обратившимся уже было отказано в убежище, потому что они оказались оппортунистами. Они воспользовались возможностью подать прошение о предоставлении убежища, но на самом деле, похоже, они даже не участвовали в каких-либо митингах, а просто читали прессу и пересказывали то, что писали в прессе», — сказала Эвелина Гудзинскайте, начальник Департамента миграции.

Напомним, в октябре МВД озвучило количество уехавших в соседние страны с начала осени. В Польшу, по данным ведомства, выехало около 10 тысяч белорусов, в Украину — 3 тысячи, в Литву и Латвию в общей сумме — около 500. Эти цифры оказались больше, чем за весь прошлый год.

По данным Белстата о количестве выбывших из Беларуси за 2019 год, в Польшу выехал 1751 человек, в Украину — 1890 человек, в Литву — 435 человек, в Латвию — 131 человек.

 
 
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С 10 августа белорусам в Литве выдали более 5700 разрешений на временное проживание, а еще 86 человек подали прошение об убежище.
 
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