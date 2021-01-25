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С августа 2020-го Литва выдала белорусам более 5700 разрешений на временное проживание
25.01.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 10 августа 2020 года белорусам в Литве выдали более 5700 разрешений на временное проживание, еще 86 человек подали прошение об убежище.
По данным Департамента миграции Литвы, на которые ссылается литовское медиа
«Но двоим обратившимся уже было отказано в убежище, потому что они оказались оппортунистами. Они воспользовались возможностью подать прошение о предоставлении убежища, но на самом деле, похоже, они даже не участвовали в каких-либо митингах, а просто читали прессу и пересказывали то, что писали в прессе», — сказала Эвелина Гудзинскайте, начальник Департамента миграции.
Напомним, в октябре МВД
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С 10 августа белорусам в Литве выдали более 5700 разрешений на временное проживание, а еще 86 человек подали прошение об убежище.
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