В Минске начался суд над видеоблогером Спириным. Он отказался от адвоката

Источник материала: Tut.by

В Минском городском суде началось рассмотрение уголовного дела видеоблогера Павла Спирина, сообщает « Радыё Свабода» .



Фото: Радыё Свабода

На процесс пришло много людей, около 50 человек попали в зал суда, около 70 — остались за дверями из-за нехватки мест.

Павла Спирина доставили в суд под конвоем, он находится в клетке. В начале судебного заседания он подал ходатайство об отказе от адвоката, будет защищать себя сам. «Отказ от адвоката не связан с моим финансовым положением», — сказал Павел. Суд удовлетворил ходатайство. Спирин заявил суду, что не признает себя виновным.

Спирин также заявил, что не доверяет прокурору, и ходатайствовал о вызове свидетелей, которые высказывали свое мнение о его фильме и были допрошены следствием.

Видеоблогеру предъявлено обвинение по статье 130 Уголовного кодекса (Умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности).

Поводом для возбуждения против него уголовного дела стал его фильм о наркотрафике в Беларуси, который внесен в список экстремистских материалов.

Предварительное следствие по уголовному делу завершилось 27 ноября.

Павел Спирин был задержан 4 сентября, освобожден через три дня и снова задержан 9 сентября, через полтора дня после публикации нового видеоблога.

На последних выборах Павел Спирин заявил о своем намерении баллотироваться в президенты. Однако Центризбирком не зарегистрировал его инициативную группу.