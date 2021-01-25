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Три витеблянки в детской коляске «вывезли» из магазинов в Полоцке продуктов на тысячу рублей
25.01.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Три жительницы Витебска перед Новым годом съездили в Полоцк — на шопинг к праздничному столу. С помощью детской коляски они украли из двух магазинов товаров более чем на 1000 рублей. Возбуждено уголовное дело,
29 декабря витеблянки зашли в один из крупных торговых центров в Полоцке с пустой детской коляской. Пока одна женщина прогуливалась с ней между стеллажами, ее подруги складывали в тележку продукты. Прикрывая друг друга, они срывали с товара штрихкоды и помещали его в коляску.
Примерно через полтора часа троица подошла к кассе, купила пачку сигарет и ушла — в другой крупный магазин.
Там женщины украли товары на 449 рублей, вышли на улицу. Однако их задержала охрана и заставила вернуть товары. Обращаться в милицию сотрудники магазина не стали.
В первом магазине почти через месяц выявили пропажу товаров на 606 рублей. Милиция нашла подозреваемых. Все женщины уже фигурировали в милицейских базах.
Возбуждено уголовное дело.
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Пока одна женщина прогуливалась с ней между стеллажами, ее подруги складывали в тележку продукты. Прикрывая друг друга, они срывали с товара штрихкоды и помещали...
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