В Пружанах на 20-летнюю девушку завели дело за вовлечение подруги в проституцию

Источник материала: Tut.by

20-летнюю жительницу Пружан подозревают в вовлечение занятием проституцией своей подруги, пишет газета «Раённыя будні» .



Фото: Reuters

По версии следствия, подозреваемая предложила своей знакомой из Ивацевичей подработать девушкой по вызову. Клиентов для подруги она искала через сайты знакомств. Услуга стоила 50 рублей. При этом половину забирала себе подозреваемая.

В отношении жительницы Пружан возбуждено два уголовных дела. Одно — за вовлечение в проституцию, второе — за использование занятия проституцией.