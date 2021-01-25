Под Быховом работники фермы коллективно просят наказать следователя: он ведет дело против завфермой

Источник материала: Tut.by

На ферме под Быховом работники защищают свою заведующую от следователя. Они считают, что тот применяет незаконные методы следствия, пытаясь во второй раз привлечь заведующую фермой по делу, за которое она уже была оправдана и получила компенсацию за незаконное уголовное преследование, пишет 6tv.by.



Заведующая фермой Ирина Т.

За заведующую молочно-товарной фермой сельскохозяйственного производственного филиала «Лудчицы» ОАО «Быховрайагропромтехснаб» Ирину Т. заступаются семеро работников фермы. Они написали коллективную жалобу в управление Следственного комитета по Могилевской области, заявив о незаконных методах следствия со стороны быховского следователя Владислава К. Следователь уже второй раз пытается привлечь Трищ к уголовной ответственности. При этом ранее женщина была оправдана судом и получила компенсацию за незаконное уголовное преследование.

Как рассказала корреспонденту «Магілёўскага рэгіёна» Ирина Т., низкокачественные корма, из-за которых коровы дают молоко с несоответствующей нормативом плотностью, можно улучшить, добавляя к питанию животным соль и сахар. Однако и на это не всегда у хозяйства хватает денег. Так случилось и в ноябре 2018 года, когда, по словам Трищ, директор СПФ «Лудчицы» Д. просил ее купить эти компоненты за свой счет, обещая потом вернуть деньги за иные, пусть и не выполненные работы. Желая помочь хозяйству, Трищ, а также лаборант фермы Светлана А. потратили на это около 600 своих рублей.

Впоследствии были выписаны фиктивные наряды на работы для того, чтобы компенсировать личные затраты работниц. Вскоре ситуация стала известна милиции, которая увидела в этом хищение денег. Следователь возбудил в отношении женщин уголовное дело по ч. 2 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебным положением).

В феврале 2020 года над Трищ и Андреенко был суд. Причем к тому времени женщины вернули деньги, которые получили за фиктивные наряды. Эта сумма была в 2 раза меньше, чем они потратили на покупку соли и сахара.

Изучив все обстоятельства дела, районный суд оправдал заведующую фермой и лаборанта, а в мае судебная коллегия по уголовным делам отклонила апелляционный протест прокуратуры на данный вердикт. В августе Ирина Т. добилась компенсации судебных издержек и морального ущерба в размере 4830 рублей. Однако тот же следователь возбудил в отношении нее новое уголовное дело уже по ч. 2 ст. 427 УК (Служебный подлог), но по все той же ситуации с солью и сахаром для коров.

По утверждению Т., следователь допускал и допускает незаконные методы ведения следствия. Об этом она сообщила в районную прокуратуру, которая сама разбираться не стала, а переслала жалобу начальнику Быховского райотдела Следственного комитета.

А семеро работников фермы, которые выступают в качестве свидетелей по новому делу, обратились в облуправление СК с коллективной жалобой. В ней они указывают, что следователь оказывает на них моральное давление: ведет себя грубо и неучтиво, требует дать нужные ему показания.

«В ходе допроса… унижал мои честь и достоинство, называя меня „алкашкой“, пытался получить от меня нужные ему показания», — сообщает в обращении одна из подписанток.

Супруг Ирины Т. сообщает, что следователь не разъяснил ему права, согласно которым он как свидетель может не давать показания в отношении своих близких.

Подписавшие коллективную жалобу просят привлечь следователя к ответственности.

Следователь не стал отвечать на вопросы корреспондента, посоветовал обращаться за всеми комментариями в управление Следственного комитета по Могилевской области.