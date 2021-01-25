﻿ В выходные неизвестные в масках унесли подарки из-под елки в Новой Боровой. 21.by
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В выходные неизвестные в масках унесли подарки из-под елки в Новой Боровой

25.01.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели прислали в редакцию видео из Новой Боровой, где 24 января неизвестные люди в масках уносят подарочные коробки и снимают гирлянду с елки.

Сначала в квартале «Форрест» хозяйничали неизвестные люди — двое мужчин срезали ленточки с фонарей, а потом и вовсе сняли украшения с елки и унесли подарочные коробки, которые стояли под деревом.

Местные говорят, что коробки были пустые.

К десяти вечера в «Кедровом квартале» на основной площади, где проходят мероприятия, появились похожие неизвестные в масках. Теперь они сняли с елки гирлянды белого и красного цветов. Местные заметили, как после этого мужчины сели в серый микроавтобус Volkswagen и уехали.

 
 
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Читатели прислали в редакцию видео из Новой Боровой, где 24 января неизвестные люди в масках уносят подарочные коробки и снимают гирлянду с елки.
 
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