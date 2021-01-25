Лукашенко чиновникам про биометрические паспорта: Даже двойки нельзя вам поставить по защите персональных данных

Источник материала: Tut.by

Введение биометрических паспортов и ID-карточек должно создавать гражданам дополнительные возможности, а не проблемы. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу готовности к введению в Беларуси биометрических документов.



Изображение: Министерство связи и информатизации Республики Беларусь

— Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство и должностные лица информируют, что все готово: сформированы информационные системы, закуплено необходимое оборудование, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ, — заявил Лукашенко.

Он отметил, что, как ему докладывают, внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершение ряда процедур, повысит защищенность от подделок.

— То, что мы толкаем развитие электронных услуг, — хорошо. То, что это повысит защищенность от подделок, — глубоко сомневаюсь, исходя из последних событий, — заявил Лукашенко.

Он пояснил, что паузу в решении этого вопроса взяли потому, что есть большие сомнения в том, что персональные данные будут защищены. Теперь чиновники заявляют, что все готово.

— Ну посмотрим, насколько у вас все готово и народ будет защищен от подделок.

Он добавил, что «данные новшества затронут всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы».

— Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав? Обеспечим ли защиту их персональных данных? Это больше всего меня настораживает, потому что на данном этапе даже двойки нельзя вам поставить по защите персональных данных. Не получится, что мы нахомутаем еще одну проблему? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов.

В качестве координаторов этой деятельности Лукашенко определил МВД и Минсвязи.

МВД предполагает, что в текущем году будет выдано до 800 тысяч ID-карточек и 300 тысяч биометрических паспортов, сообщили на «Беларусь 1» .

Биометрические паспорта, напомним, белорусам обещают уже несколько лет. Сначала их выдачу планировали начать в конце 2018 года, но сроки постоянно сдвигались.