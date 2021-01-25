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Назвали Бэмби. В Щучинском районе детеныш косули посреди зимы пришел жить к людям

25.01.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Щучинском районе детеныш косули посреди зимы пришел жить к людям, сообщает СТВ. Приютила его семья местных жителей. Хозяйка — ветеринар по образованию — сразу определила: он здоров. Малыша назвали Бэмби — уж очень он похож на олененка из известного мультфильма.


За месяц детеныш подружился со всеми 12 хозяйскими лошадьми. Маленькая косуля совсем не боится людей, а потому уже стала настоящей любимицей конного двора.

— Мы предполагаем, что был загон охоты, он или отбился, или был очень испуган — трудно сказать причину его появления, — говорит хозяйка конного двора Людмила Босак. — Пришла на территорию, зашла во двор, уже сюда на участок. Мы так удивленно пошли смотреть, он оказался абсолютно не пугливым.


А еще Бэмби очень подружился с детьми. Они съезжаются сюда из разных городов страны, чтобы научиться верховой езде и уходу за лошадьми. Теперь дети и туристы обязательно увозят с собой на память и селфи с маленькой косулей.


 
 
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Приютила его семья местных жителей. Хозяйка - ветеринар по образованию - сразу определила: он здоров.
 
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