Назвали Бэмби. В Щучинском районе детеныш косули посреди зимы пришел жить к людям

Источник материала: Tut.by

В Щучинском районе детеныш косули посреди зимы пришел жить к людям, сообщает СТВ. Приютила его семья местных жителей. Хозяйка — ветеринар по образованию — сразу определила: он здоров. Малыша назвали Бэмби — уж очень он похож на олененка из известного мультфильма.





За месяц детеныш подружился со всеми 12 хозяйскими лошадьми. Маленькая косуля совсем не боится людей, а потому уже стала настоящей любимицей конного двора.

— Мы предполагаем, что был загон охоты, он или отбился, или был очень испуган — трудно сказать причину его появления, — говорит хозяйка конного двора Людмила Босак. — Пришла на территорию, зашла во двор, уже сюда на участок. Мы так удивленно пошли смотреть, он оказался абсолютно не пугливым.





А еще Бэмби очень подружился с детьми. Они съезжаются сюда из разных городов страны, чтобы научиться верховой езде и уходу за лошадьми. Теперь дети и туристы обязательно увозят с собой на память и селфи с маленькой косулей.



