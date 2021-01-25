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Состояние мужчины, который поджег себя в центре Минска, крайне тяжелое. Он без сознания
25.01.2021 13:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Состояние Павла Баньковского, который днем 22 января
Утром 25 января близкие подруги семьи Алена и Дарья сообщили, что Павел по-прежнему находится без сознания.
— Никаких прогнозов утешительных нет, — добавила Дарья.
Министерство здравоохранения опубликовало информацию о состоянии мужчины в своем телеграм-канале:
— Состояние пострадавшего на площади Независимости человека — по-прежнему крайне тяжелое. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести — до 72 процентов. Проводятся все необходимые мероприятия по лечению.
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Информация о состоянии Павла Баньковского поступает от близких семьи и Минздрава.
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