Состояние мужчины, который поджег себя в центре Минска, крайне тяжелое. Он без сознания

Источник материала: Tut.by

Состояние Павла Баньковского, который днем 22 января поджег себя на площади Независимости в Минске, крайне тяжелое. Об этом сообщают близкие семьи и Минздрав.



Все случилось 22 января. Фото: читатель TUT.BY

Утром 25 января близкие подруги семьи Алена и Дарья сообщили, что Павел по-прежнему находится без сознания.

— Никаких прогнозов утешительных нет, — добавила Дарья.

Министерство здравоохранения опубликовало информацию о состоянии мужчины в своем телеграм-канале:

— Состояние пострадавшего на площади Независимости человека — по-прежнему крайне тяжелое. Он находится в Республиканском ожоговом центре в БСМП. Врачи диагностировали у него ожоги различной степени тяжести — до 72 процентов. Проводятся все необходимые мероприятия по лечению.