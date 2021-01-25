Лукашенко сомневается в качестве защиты персональных данных в биометрических паспортах

Биометрические паспорта и ID-карты должны давать людям дополнительные возможности, а не приносить проблемы. А тем временем защита персональных данных в стране - на низком уровне.

Об этом заявил Александр Лукашенко 25 января на совещании по вопросам введения биометрических документов в Беларуси.

Лукашенко отметил, что работа по созданию и введению данных документов близится к завершению: уже готовы инфосистемы, закуплено необходимое оборудование и проведена разъяснительная работа с населением.

«Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ», - сказал Лукашенко.

По его словам, чиновники докладывают, что внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершение ряда процедур, повысит защищенность от подделок.

Однако Лукашенко сомневается, что «это повысит защищенность от подделок», «исходя из последних событий». Он добавил, что паузы в решении данного вопроса была взята именно потому, что есть сомнения в том, что персональные данные будут защищены. Однако теперь ему заявили, что все готово.

«Ну посмотрим, насколько у вас все готово и народ будет защищен от подделок», - сказал Лукашенко. И добавил, что «данные новшества затронут всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы».

При этом он задал своим подчиненным несколько вопросов.

«Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав? Обеспечим ли защиту их персональных данных? Это больше всего меня настораживает, потому что на данном этапе даже двойки нельзя вам поставить по защите персональных данных. Не получится, что мы нахомутаем еще одну проблему? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, как предлагается, с 30 апреля или требуется еще время для подготовки? Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов», - заявил он.