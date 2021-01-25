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Глава МВД: все готово, чтобы начать выдачу биометрических паспортов

25.01.2021 14:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Система МВД уже готова, чтобы начать выдачу биометрических документов, сказал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

© Sputnik / Сергей Пушкин
Все вопросы к новому биометрическому паспорту

Совещание, на котором обсуждалась тема выдачи биометрических паспортов, прошло сегодня у президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам главы МВД, президентом были поставлены дополнительные вопросы, которые необходимо проработать. Это касается защиты персональных данных – самый главный вопрос. Сроки введения биометрических паспортом будут определены дополнительно с учетом объема необходимых доработок и после проведения согласительного совещания со всеми заинтересованными госорганами.

Главное – удобство

Министр отметил, что в первую очередь на совещании обращалось внимание на удобство населения при получении и использовании биометрических документов. Иван Кубраков пояснил, что даже после начала выдачи документов нового образца все прежние паспорта граждан будут действительны в течение своего срока действия. Одно из предложений –доработать систему так, чтобы одним и тем же документом можно было пользоваться как внутри страны, так и при выезде за рубеж.

"С учетом соглашений других стран прорабатывается возможность, чтобы была только ID-карта либо один документ, который и для выезда за границу, и для использования внутри страны", - резюмировал он.

© Sputnik / Сергей Пушкин
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Новые документы

Новое поколение личных документов для граждан Беларуси будет представлено в двух образцах – идентификационное удостоверение и биометрический паспорт. В 2021 году белорусам начнут выдавать ID-карты, которые заменят стандартные паспорта на территории страны. Также вводятся биометрические паспорта для поездок за рубеж.

Президент Александр Лукашенко одобрил введение в Беларуси биометрических документов. Тем не менее, он поручил доработать отдельные моменты. Точная дата, с которой начнут выдавать такие документы, пока не определена. Она будет предложена президенту в проекте указа, когда все нюансы будут учтены.

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Теги: Минск
 
 
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Дата, когда начнут выдавать такие документы, пока не определена, ее предложат, когда все нюансы будут доработаны.
 
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