Глава МВД: все готово, чтобы начать выдачу биометрических паспортов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв – Sputnik. Система МВД уже готова, чтобы начать выдачу биометрических документов, сказал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

Совещание, на котором обсуждалась тема выдачи биометрических паспортов, прошло сегодня у президента Беларуси Александра Лукашенко.

По словам главы МВД, президентом были поставлены дополнительные вопросы, которые необходимо проработать. Это касается защиты персональных данных – самый главный вопрос. Сроки введения биометрических паспортом будут определены дополнительно с учетом объема необходимых доработок и после проведения согласительного совещания со всеми заинтересованными госорганами.

Главное – удобство

Министр отметил, что в первую очередь на совещании обращалось внимание на удобство населения при получении и использовании биометрических документов. Иван Кубраков пояснил, что даже после начала выдачи документов нового образца все прежние паспорта граждан будут действительны в течение своего срока действия. Одно из предложений –доработать систему так, чтобы одним и тем же документом можно было пользоваться как внутри страны, так и при выезде за рубеж.

"С учетом соглашений других стран прорабатывается возможность, чтобы была только ID-карта либо один документ, который и для выезда за границу, и для использования внутри страны", - резюмировал он.

Новые документы

Новое поколение личных документов для граждан Беларуси будет представлено в двух образцах – идентификационное удостоверение и биометрический паспорт. В 2021 году белорусам начнут выдавать ID-карты, которые заменят стандартные паспорта на территории страны. Также вводятся биометрические паспорта для поездок за рубеж.

Президент Александр Лукашенко одобрил введение в Беларуси биометрических документов. Тем не менее, он поручил доработать отдельные моменты. Точная дата, с которой начнут выдавать такие документы, пока не определена. Она будет предложена президенту в проекте указа, когда все нюансы будут учтены.

Читайте также:

Биометрические паспорта начнут выдавать в Беларуси в начале 2021 года

"Я достаю из широких штанин": белорусы получат биометрические документы