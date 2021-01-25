|
Уголовное дело за участие в массовых беспорядках в Бресте
25.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ МВД Беларуси установили и задержали еще одного участника беспорядков в августе в Бресте. Как неоднократно напоминали правоохранители, каждый будет привлечен к ответственности за беспорядки, несмотря на сроки давности. Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что 10 августа на проспекте Машерова 27-летний брестчанин бросал палки и куски тротуарной плитки в милицию. Видео с места событий тщательно изучили, и активный участник беспорядков был установлен и задержан. Следователи уже дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили уголовное дело.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В МВД Беларуси установили и задержали еще одного участника беспорядков в августе в Бресте. Как неоднократно напоминали правоохранители, каждый будет привлечен к...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)