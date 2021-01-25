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Р. Кузьмин: Решения по Донбассу принимаются в Вашингтоне

25.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По мнению украинских экспертов, у страны появился уникальный шанс вырваться из пут внешнего управления. Мировой гегемон ослаб и погряз в собственных проблемах. Соответственно его контроль над сателлитами, включая Украину, утратил прежнюю жесткость.

Ренат Кузьмин, народный депутат Верховной рады Украины: "События в Америке - это начало заката американского государства. Американская мечта разрушена, нет ее больше. Нет больше в США ни американской мечты, ни общества равных возможностей, ни справедливого правосудия. Все это вранье! Это все оказалось враньем! Сегодня мы все, я имею в виду не только украинцев, а и весь мир, на такие поучения американцев можем смело отвечать: "Займитесь там своими проблемами, не лезьте к нам, мы сами разберемся. Занимайтесь экономикой, разведкой, ломайте стену на границе с Мексикой". Нас будут попрекать, а мы можем ответить: "Обратите внимание на себя! Если президент Зеленский прямо заявляет, что он надеется, что Байден там все решит, это означает только одно: и Богдан, и посол Канады на Украине говорили правду. Решение по Донбассу принимается не в Киеве, даже не в Кремле, а в Вашингтоне!" 

Мир в Донбассе остается одной из главных проблем Украины. Как считают эксперты, здесь Соединенные Штаты преследуют собственные интересы, которые с интересами украинцев практически не пересекаются.

 
 
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По мнению украинских экспертов, у страны появился уникальный шанс вырваться из пут внешнего управления. Мировой гегемон ослаб и погряз в собственных проблемах....
 
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