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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Р. Кузьмин: Решения по Донбассу принимаются в Вашингтоне По мнению украинских экспертов, у страны появился уникальный шанс вырваться из пут внешнего управления. Мировой гегемон ослаб и погряз в собственных проблемах....

По мнению украинских экспертов, у страны появился уникальный шанс вырваться из пут внешнего управления. Мировой гегемон ослаб и погряз в собственных проблемах. Соответственно его контроль над сателлитами, включая Украину, утратил прежнюю жесткость.Мир в Донбассе остается одной из главных проблем Украины. Как считают эксперты, здесь Соединенные Штаты преследуют собственные интересы, которые с интересами украинцев практически не пересекаются.