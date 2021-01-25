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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аист вернулся домой пешком История необычного спасения и путешествия маленького аистенка. Пернатый житель Молодечно не смог улететь на юг и вернулся домой пешком. У семьи Чернявских –...

История необычного спасения и путешествия маленького аистенка. Пернатый житель Молодечно не смог улететь на юг и вернулся домой пешком. У семьи Чернявских – большая гостеприимная агроусадьба. Здесь оказывают помощь, лечат и ухаживают за животными. Аистенок по кличке Малыш попал сюда более полугода назад. Выпал из гнезда и повредил одно крыло. Совсем маленьким птенцом его привезла сюда женщина из соседней деревни. Аистенка подлечили, выкормили, он даже начал летать. Однако попытка отправиться на юг со своими собратьями не удалась.Среди лошадей, котов, собак, кур, осликов, овец и даже одного верблюда аистёнок Малыш чувствует себя своим. Хозяйка подворья надеется, что к лету он научится хорошо летать.