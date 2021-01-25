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Украинские парламентарии считают, что антикризисная стратегия правительства ведет к катастрофе
25.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТам, где необходимо помочь стране избежать полного хозяйственного паралича, власти применяют только ограничения и запреты:
Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины: "Власть блокирует получение вакцины, власть заведомо повышает тарифы, хотя страна находится в сложной ситуации. Голод - вот основная проблема Украины. Мы куда-то интегрируемся, у нас стратегия - в НАТО, а у нас тут люди голодают! Мы так увлеклись желанием видеть новые лица, что теперь во власть пришли свадебные фотографы, которые буквально пожирают Украину!
В какой стране будут жить наши дети!? Страшно подумать!
То, что Украина пропитана болью, страданием, нищетой - это факт! Ежедневно по 300 человек забирает COVID! И с этим никто ничего не собирается делать! Максимум, что они делают - это вводят все новые и новые ограничения, которые убивают малый и средний бизнес и не дают людям зарабатывать и кормить свои семьи. Уничтожена экономика! 7-летняя война!"
По мнению Кивы, главная проблема - в низкой управленческой квалификации правительственных чиновников. Проявить инициативу для них — подобно карьерной смерти, а вот что-нибудь закрыть или запретить, напротив, не грозит никакими последствиями.
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Там, где необходимо помочь стране избежать полного хозяйственного паралича, власти применяют только ограничения и запреты: Илья Кива, народный депутат...
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