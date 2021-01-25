﻿ Украинские парламентарии считают, что антикризисная стратегия правительства ведет к катастрофе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Украинские парламентарии считают, что антикризисная стратегия правительства ведет к катастрофе

25.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Там, где необходимо помочь стране избежать полного хозяйственного паралича,  власти применяют только ограничения и запреты:

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины: "Власть блокирует получение вакцины, власть заведомо повышает тарифы, хотя страна находится в сложной ситуации. Голод - вот основная проблема Украины. Мы куда-то интегрируемся, у нас стратегия - в НАТО, а у нас тут люди голодают! Мы так увлеклись желанием видеть новые лица, что теперь во власть пришли свадебные фотографы, которые буквально пожирают Украину! 

В какой стране будут жить наши дети!? Страшно подумать!
 То, что Украина пропитана болью, страданием, нищетой - это факт! Ежедневно по 300 человек забирает COVID! И с этим никто ничего не собирается делать! Максимум, что они делают - это вводят все новые и новые ограничения, которые убивают малый и средний бизнес и не дают людям зарабатывать и кормить свои семьи. Уничтожена экономика! 7-летняя война!" 

По мнению Кивы, главная проблема - в низкой управленческой квалификации правительственных чиновников. Проявить инициативу для них — подобно карьерной смерти, а вот что-нибудь закрыть или запретить, напротив, не грозит никакими последствиями.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Там, где необходимо помочь стране избежать полного хозяйственного паралича,  власти применяют только ограничения и запреты: Илья Кива, народный депутат...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве задержан оптовый наркодилер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by