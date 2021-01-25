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В какой стране будут жить наши дети!? Страшно подумать!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Украинские парламентарии считают, что антикризисная стратегия правительства ведет к катастрофе Там, где необходимо помочь стране избежать полного хозяйственного паралича, власти применяют только ограничения и запреты: Илья Кива, народный депутат...

Там, где необходимо помочь стране избежать полного хозяйственного паралича, власти применяют только ограничения и запреты:По мнению Кивы, главная проблема - в низкой управленческой квалификации правительственных чиновников. Проявить инициативу для них — подобно карьерной смерти, а вот что-нибудь закрыть или запретить, напротив, не грозит никакими последствиями.