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В Могилеве задержан оптовый наркодилер
25.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Могилеве задержан наркодилер из Минска. По информации МВД, это оптовый курьер интернет-магазина по продаже психотропов. В его задачи входило забирать крупные партии наркотиков, фасовать их и развозить закладчикам для сбыта. Позже оперативники выявили и лабораторию по изготовлению психотропов. Фигурант создал подпольное производство в съемном доме. Во время обыска обнаружили специальное оборудование, прекурсоры и готовый продукт.
Владимир Синкевич, официальный представитель УВД Могилевского облисполкома: "На 24-летнего жителя столицы вышли оперативники Могилевского наркоконтроля. Выяснилось, молодой человек являлся оптовым курьером интернет-магазина по продаже запрещенного вещества. При себе и в тайнике на территории Могилевской области он хранил свыше 400 граммов альфа-PVP. Товар предназначался для сбыта".
Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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В Могилеве задержан наркодилер из Минска. По информации МВД, это оптовый курьер интернет-магазина по продаже психотропов. В его задачи входило забирать крупные...
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