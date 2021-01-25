Судят соратников Тихановского, но его самого в суд не вызывают. Чем это грозит политзаключенному?

Источник материала: Tut.by

В Гродно и Логойске проходят судебные процессы над соратниками Сергея Тихановского. В обвинении утверждается, что Владимир Неронский, Дмитрий Фурманов, Владимир Книга и Евгений Розниченко по сговору с Тихановским организовали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок. При этом самого Тихановского нет в списке свидетелей, а на процессе в Логойске суд отказал допросить его в заседании. Мы спросили у адвоката Сергея Тихановского, чем это может грозить политзаключенному, который девятый месяц находится в СИЗО.



Сергей Тихановский Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Первый процесс «по делу Тихановского» начался 12 января в Логойске, автора ютуб-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского судят по двум статьям — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них (ч.1 ст. 342 УК) и оскорбление представителя власти — председателя Слуцкого райисполкома (ст. 369 УК).

Как отмечено в обвинении, Неронский по сговору с Сергеем Тихановским организовал групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно и Могилеве. Средство совершения преступления — ютуб-канал и телеграм-канал «Страна для жизни». В обвинении говорится, что «вдохновившись призывами Тихановского, Статкевича, Северинца», он создал ютуб-канал «Слуцк для жизни».

Второй процесс «по делу Тихановского» начался 18 января в Гродно, здесь судят Дмитрия Фурманова, который в предвыборную кампанию собирал подписи за Светлану Тихановскую, а также Евгения Розниченко и Владимира Книгу, — все фигуранты были 29 мая на пикете в Гродно, в ходе которого был задержан Тихановский и его соратники. В обвинении также отмечено, что фигуранты дела действовали согласовано с Тихановским.

Однако в списке свидетелей Сергея Тихановского нет. Возможно, о его вызове будут ходатайствовать участники процесса, пока допрошен только один обвиняемый — Фурман. На процессе Неронского председатель суда Логойского района уже отказал в ходатайстве адвоката о вызове для допроса Сергея Тихановского. Чем это может грозить?



Адвокат Наталья Мацкевич Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

— Дело в том, что в судебных процессах в отношении Неронского в Логойске, Книги, Фурманова и Розниченко в Гродно рассматриваются обвинения в совершении ими действий «в группе с Тихановским». При этом сам Тихановский ни прямо, ни косвенно в этих процессах не участвует, — отмечает адвокат Сергея Тихановского Наталья Мацкевич. — Если будет вынесен обвинительный приговор, в котором будут установлены факты и дана юридическая оценка действий, в том числе Тихановского, то возникает преюдиция (ст. 106 УПК). Это означает, что по вступлению приговора в законную силу эти факты и их оценка уже считаются установленными, а выводы суда — обязательными для органа, ведущего уголовный процесс, и суда по другому уголовному делу. Значит, оспорить их в процессе по делу Тихановского будет практически невозможно. В таком случае защита против этих фактов и их юридической оценки фактически утрачивает смысл (речь идет об обвинении по ст. 342 УК — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Таким образом, в данной части обвинения подрывается право Сергея на защиту и право быть судимым в своем присутствии, что является нарушением стандартов справедливого разбирательства.

По закону, суд обязан принять без проверки доказательств факты, ранее установленные вступившим в законную силу приговором по другому делу, в котором участвуют те же лица. Это и есть преюдиция (ст. 106 УПК).

Напомним, Сергей Тихановский был задержан 29 мая 2020 года на предвыборном пикете по сбору подписей в поддержку своей супруги, которая выдвинула свою кандидатуру на президентских выборах. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции. Сначала Тихановскому были предъявлены обвинения в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участие в них (ч.1 ст. 342 УК). Он пробыл под стражей максимально возможный срок по такого роду обвинению — шесть месяцев, после чего ему было предъявлено обвинение еще по двум статьям:

воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) — Лидия Ермошина сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла , что «Тихановский опасен для государства и общества»;

сообщила в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, , что «Тихановский опасен для государства и общества»; разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет). Следственный комитет еще в июле 2020 года заявлял , что «в отношении Тихановского возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса по фактам совершения умышленных действий, направленных на возбуждение иной социальной вражды, призывов к совершению насильственно-агрессивных действий по отношению к сотрудникам правоохранительных органов». Какая формулировка содержится в окончательном обвинении, пока неизвестно: у адвокатов взяли подписку о неразглашении, на сайте СК подробностей тоже нет.

Сколько еще Тихановского в теории могут удерживать под стражей? Поскольку теперь его обвиняют уже в тяжком преступлении (ч. 3 ст. 130 УК — до 12 лет лишения свободы), то предельный срок — 18 месяцев (ст. 127 УПК), то есть до конца декабря 2021 года. Далее уголовное дело направляется в суд, который изменяет, отменяет либо продлевает меру пресечения. Пока идет судебный процесс, обвиняемый может находиться под стражей не более 12 месяцев (это касается тяжких и особо тяжких преступлений).

Всего «по делу Тихановского» проходит около 20 фигурантов — блогеры, активисты, политики, члены команды «Страна для жизни».

Инициатива BYPOL опубликовала материалы , касающиеся задержания Сергея Тихановского. Среди прочего там представлена аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева, говорит, что «он опаснее всех этих Бабариков» и «надо посадить его надолго». Стоит отметить, что фамилия Тихановского на записи не звучит. Однако фразы о том, что «он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все» (как известно, Тихановский ездил на работу в Россию), «приехал и начал: „Мы раскачаем эту власть“», позволяют допустить, что речь идет о Сергее Тихановском.