Специалисты спросили у белорусок, употребляют ли они алкоголь и как часто. Что ответили женщины?

Источник материала: Tut.by

Специалисты спросили у белорусок, употребляют ли они алкоголь и как часто. Оказалось, более 50 процентов трудоспособных женщин в нашей стране выпивают.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В мае — июне 2020 года специалисты Республиканского центра наркологического мониторинга и превентологии провели социологическое исследование, во время которого изучили отношение белорусок к алкоголю. В исследовании участвовали тысяча женщин из разных регионов страны.

— По данным исследования, было установлено, что более 50 процентов женщин в нашей стране в той или иной степени употребляют алкоголь, — рассказал Артем Малмыгин, заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья. — Основные мотивы приобщения женщин к алкоголю — это желание поднять настроение, расслабиться, культурные традиции, трудная жизненная ситуация, проблемы в личной жизни, а также употребление за компанию.

Во время исследования специалисты также выяснили, какие факторы удерживают женщин от употребления алкоголя. Среди них - плохое отношение к алкоголю, возможные проблемы в семье. Кроме того, более 30 процентов женщин не пьют, так как плохо относятся к спиртному.

— Немало информации о том, что зависимость от тяжелого алкоголя развивается быстрее, чем от легкого. Правда ли это? — уточнили журналисты.

— Нет такого понятия, как легкий или тяжелый алкоголь, — пояснил

Сергей Марчук, врач-психиатр-нарколог, заведующий 18-м наркологическим отделением РНПЦ психического здоровья. — Организму без разницы, поступает этанол в виде дорогого коньяка, дешевой самогонки или вина, но в большом количестве. В любом случае в организм человека попадает этиловый спирт, который оказывает цепочку токсических воздействий на сердце, почки, печень, нервную систему. Поэтому последствия от выпитых двух-трех бокалов коньяка, такие же, как от выпитой бутылки вина. Организм разницу не воспримет. Формирование зависимости происходит не к конкретному виду напитков, а конкретному интоксиканту — этиловому спирту.