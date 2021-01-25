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Специалисты спросили у белорусок, употребляют ли они алкоголь и как часто. Что ответили женщины?
25.01.2021 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Специалисты спросили у белорусок, употребляют ли они алкоголь и как часто. Оказалось, более 50 процентов трудоспособных женщин в нашей стране выпивают.
В мае — июне 2020 года специалисты Республиканского центра наркологического мониторинга и превентологии провели социологическое исследование, во время которого изучили отношение белорусок к алкоголю. В исследовании участвовали тысяча женщин из разных регионов страны.
— По данным исследования, было установлено, что более 50 процентов женщин в нашей стране в той или иной степени употребляют алкоголь, — рассказал Артем Малмыгин, заведующий Республиканским центром наркологического мониторинга и превентологии РНПЦ психического здоровья. — Основные мотивы приобщения женщин к алкоголю — это желание поднять настроение, расслабиться, культурные традиции, трудная жизненная ситуация, проблемы в личной жизни, а также употребление за компанию.
Во время исследования специалисты также выяснили, какие факторы удерживают женщин от употребления алкоголя. Среди них - плохое отношение к алкоголю, возможные проблемы в семье. Кроме того, более 30 процентов женщин не пьют, так как плохо относятся к спиртному.
— Немало информации о том, что зависимость от тяжелого алкоголя развивается быстрее, чем от легкого. Правда ли это? — уточнили журналисты.
— Нет такого понятия, как легкий или тяжелый алкоголь, — пояснил
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Специалисты спросили у белорусок, употребляют ли они алкоголь и как часто?
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