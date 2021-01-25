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В Бобруйске прямо в ИВС начали судить задержанных активистов. Некоторые - подозреваемые по «уголовке»

25.01.2021 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

После обеда в понедельник в Бобруйске начались суды над задержанными в пятницу активистами. Они проходят прямо в ИВС, куда приехали судьи.

Евгений Габрелян получил 12 суток. Дмитрий Костин, Иван Манько, Дмитрий Шешко — по 10 суток. Ирина Сурыгина, Сергей Беляев, Екатерина Бородаева — по 3 суток. Елене Стригуновой дали штраф в 10 базовых. По ее словам, она также проходит свидетелем по уголовному делу об оскорблении сотрудников милиции.


Елена Стригунова после суда

Дело Андрея Синицы отправили на доработку. Он пока на свободе.


Андрей Синица

Врачи Дмитрий и Юлия Яскевичи признаны подозреваемыми по уголовному делу. Его подробности не известны. Где задержанные — пока тоже никто не знает. Супруги воспитывают 4-летнюю дочь.

(Будет дополнено).

Напомним, 22 января с самого утра к бобруйским активистам, замеченным в акциях протеста, с ордерами на обыски пришли сотрудники милиции.

 
 
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Напомним, 22 января с самого утра к бобруйским активистам, замеченным в акциях протеста, с ордерами на обыски пришли сотрудники милиции. Было задержано не менее 12...
 
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