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48-летнего молодечненца осудили за хранение патрона, который он привез со стрельб в 1997 году

25.01.2021 15:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

48-летнего молодечненца осудили за хранение патрона от автомата Калашникова, который он присвоил в 1997 году. Подробности рассказывает Край.by.


Автомат Калашникова. Фото носит иллюстративный характер. kalashnikov. media

Суд Молодечненского района приговорил мужчину к полутора годам «домашней химии» за незаконное хранение патрона к автомату Калашникова. Согласно заключению экспертизы, он является боеприпасом.

В 1997 году мужчина служил в армии — и, находясь на стрельбище в воинской части в Плещеницах, присвоил патрон, который, согласно заключению эксперта, является боеприпасом к нарезному огнестрельному оружию — автоматам и ручным пулеметам конструкции Калашникова. Спустя 23 года патрон оказался пригодным для стрельбы.

Вернувшись из армии, обвиняемый жил с отцом в Минске — и подарил ему патрон в качестве сувенира. Позже они несколько раз переезжали, пока оказались в Молодечно — и 20 августа 2020 года в квартире на улице Маркова патрон нашли при обыске сотрудники милиции. Пришли они к мужчине же, мол, потому, что в милицию поступило сообщение, что жители квартиры хранят у себя патроны к огнестрельному оружию.

Кроме патрона от автомата Калашникова, в квартире нашли также элементы винтовочного патрона — пулю, гильзу и капсюль. Но, по заключению экспертизы, они к категории боеприпасов не относятся.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Суд посчитал, что полтора года «домашней химии» без штрафа будет достаточным наказанием.

Приговор вступил в законную силу.

 
Теги: Минск
 
 
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