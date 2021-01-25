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В Рогачеве мошенники под видом газоанализаторов продавали датчики движения - и неплохо наваривались
25.01.2021 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Следователи ищут пострадавших от действий двух молодых людей, которые подозреваются в мошенничестве в Рогачеве.
В СК сообщили, что парень и девушка датчики движения с сигнализацией стоимостью 35 рублей продавали под видом газовых анализаторов — но уже за 150 рублей.
Тех, кто купил у них такие приборы, просят обратиться в СК по телефонам 8−02339−2−72−69, +375 29−670−87−49 или по адресу: г. Рогачев, ул. Ленина, д. 69.
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Следователи ищут пострадавших от действий двух молодых людей, которые подозреваются в мошенничестве.
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