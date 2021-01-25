В Рогачеве мошенники под видом газоанализаторов продавали датчики движения - и неплохо наваривались

Источник материала: Tut.by

Следователи ищут пострадавших от действий двух молодых людей, которые подозреваются в мошенничестве в Рогачеве.





В СК сообщили, что парень и девушка датчики движения с сигнализацией стоимостью 35 рублей продавали под видом газовых анализаторов — но уже за 150 рублей.





Тех, кто купил у них такие приборы, просят обратиться в СК по телефонам 8−02339−2−72−69, +375 29−670−87−49 или по адресу: г. Рогачев, ул. Ленина, д. 69.