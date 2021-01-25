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Еще 10 человек будут судить в Бресте по делу о хороводе на перекрестке

25.01.2021 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В суд направили уголовное дело в отношении еще 10 участников «хороводного дела». Их обвиняют в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сообщает прокуратура.


Фото: Следственный комитет

«Хороводное дело» — самое масштабное расследование, связанное с послевыборными акциями протеста в Бресте. По нему проходит более 50 человек. Их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций.

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC. Прокуратура предъявила к обвиняемым иск о взыскании ущерба в солидарном порядке в интересах КУТП «Троллейбусный парк» и ОАО «Брестский автобусный парк».

Суды над первой десяткой начались 20 января. На первом заседании допросили семерых обвиняемых и объявили перерыв до 27 января.

Дата рассмотрения уголовного дела по второй десятке пока не назначена.

 
Теги: Брест
 
 
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Суд над первой десяткой еще не закончился. Всего по делу проходит около 50 человек.
 
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