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Жителя Барановичей обвиняют в наезде на милиционера 10 августа. Суд закрыли

25.01.2021 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

25 января в Барановичах начался суд над мужчиной, которого обвиняют в наезде на милиционера 10 августа, сообщает Intex-press.


Фото: Скриншот YouTube

Мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 УК РБ («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Обвиняемый ходатайствовал о том, чтобы судебное заседание проходило в закрытом режиме.

— Мой подзащитный не хочет, чтобы то, что произошло с ним, стало достоянием общественности, — пояснила адвокат обвиняемого Инна Вербицкая.

Видео: УВД Брестского облисполкома

Потерпевший милиционер также поддержал ходатайство обвиняемого.

— Я не против закрытого судебного заседания в связи с тем, что в последнее время началось активное рассекречивание данных сотрудников милиций, также разглашения судебных заседаний, — пояснил он.

Ходатайство обвиняемого поддержала и сторона обвинения, которую представляла прокурор Светлана Пасемко.

Судья Николай Кмита постановил судебное заседание по данному уголовному делу провести в закрытом режиме. 

 
 
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Рассмотреть дело в закрытом режиме попросил сам обвиняемый.
 
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