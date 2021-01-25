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Жителя Барановичей обвиняют в наезде на милиционера 10 августа. Суд закрыли
25.01.2021 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
25 января в Барановичах начался суд над мужчиной, которого обвиняют в наезде на милиционера 10 августа, сообщает
Мужчине предъявлено обвинение по ст. 364 УК РБ («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.
Обвиняемый ходатайствовал о том, чтобы судебное заседание проходило в закрытом режиме.
— Мой подзащитный не хочет, чтобы то, что произошло с ним, стало достоянием общественности, — пояснила адвокат обвиняемого Инна Вербицкая.
Видео:
Потерпевший милиционер также поддержал ходатайство обвиняемого.
— Я не против закрытого судебного заседания в связи с тем, что в последнее время началось активное рассекречивание данных сотрудников милиций, также разглашения судебных заседаний, — пояснил он.
Ходатайство обвиняемого поддержала и сторона обвинения, которую представляла прокурор Светлана Пасемко.
Судья Николай Кмита постановил судебное заседание по данному уголовному делу провести в закрытом режиме.
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Рассмотреть дело в закрытом режиме попросил сам обвиняемый.
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