Двух белорусов задержали за кибератаки на онлайн-биржи. Возбуждены уголовные дела

Источник материала: Tut.by

В милиции рассказали о задержании двух жителей Бобруйска и Минска, которые при помощи вредоносного программного обеспечения (ПО) совершили компьютерные атаки на различные онлайн-сервисы, чтобы завладеть аккаунтами пользователей, а потом оптом их продать.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Christian Wiediger / Unsplash

По данным МВД, 30-летний бобруйчанин, директор одного из частных предприятий, преступную деятельность вел с января 2018 года. На специализированных хакерских ресурсах он приобретал программное обеспечение для так называемого брутфорса — получение несанкционированного доступа к аккаунтам методом подбора правильных комбинаций цифр и букв. Доработав приобретенный софт, мужчина организовывал атаки на веб-ресурсы, в интерфейсе которых есть функция входа в личные кабинеты пользователей.

Чтобы его не нашли, мужчина снимал квартиры, где размещал компьютеры с вредоносным ПО.

«Находясь в Бобруйске, дистанционно использовал удаленные виртуальные столы, коннектился с компьютерами и уже с них осуществлял свои махинации. После того, как вредоносный софт подбирал правильную комбинацию логина и пароля, он получал доступ к аккаунтам пользователей. Затем при помощи специальной программы (чекер) выбирал учетные записи с положительным платежным балансов либо с привязанными банковскими картами. Изменив пароль, он тем самым блокировал доступ владельцам аккаунтов. В последующем украденные аккаунты он продавал оптом различным киберпреступникам через теневые криминальные интернет-форумы. В отдельных случаях переводил деньги со счета жертвы на свои электронные счета в сервисах QIWI, Webmoney и биткоин-кошелек», — рассказали в милиции.

Среди пострадавших от атак — торговые площадки Walmart, eBay, игровые сервисы Minecraft, Sony Entertainment Network, Fortnight, а также онлайн-биржи по продаже криптовалют.

Со временем бобруйчанин решил поставить незаконный кибербизнес на поток, стал привлекать для определенных работ посторонних лиц, регулярно выплачивая им вознаграждение. «Одному из подельников, 31-летнему минчанину, он передал вредоносный софт и тот самостоятельно „бруттил“ учетные записи интернет-пользователей: процент от добычи тот перечислял „работодателю“»,.

Недавно мужчин задержали, во время обысков изъяты дорогостоящая компьютерная техника и банковские карты, на которых находились похищенные деньги на сумму около 200 тысяч долларов США. Они будут обращены в доход государства.

Возбуждены уголовные дела по факту несанкционированного доступа к компьютерной информации, а также разработки и распространения вредоносных программ, проводится расследование.

В МВД сообщили, что 2020 году установлено 58 киберпреступников (в 2019 году — 14), раскрываемость данного вида преступлений превысила отметку в 71% (на 33% больше, чем в 2019 году).

В милиции советуют соблюдать основные правила «цифровой гигиены»:

и спользуйте сложные пароли, чтобы защитить свои данные;

спользуйте сложные пароли, чтобы защитить свои данные; регулярно меняйте пароли от аккаунтов, где может быть указана конфиденциальная и важная для вас информация;

используйте разные пароли для разных сервисов;

для защиты карт-счета регистрируйте банковскую карту, не привязанную к «зарплатному» счету (по необходимости переводите на нее нужную сумму и расплачивайтесь ей в интернете).