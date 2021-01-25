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Цены - выше, доля марихуаны - больше. В МВД рассказали, как пандемия повлияла на наркоиндустрию

25.01.2021 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пандемия сказалась на наркоиндустрии, сообщили в МВД. Из-за закрытых границ цена на вещества увеличилась, выросла доля марихуаны среди изымаемых наркотиков.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Дефицит нарковеществ привел к 25 процентному росту цен [на них], уменьшению фасовки и перепродажи крупных партий веществ между магазинами, — рассказал Олег Сильвестрович, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД. — Недостаток растительного сырья в Беларуси повлек стремительный рост помещений, специально приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений.

Их количество выросло более чем в два раза.

Если в 2019 основной объем изымаемых из незаконного оборота наркотиков составляли героин, гашиш, марихуана, то в 2020 доля марихуанны составила более 80 процентов. Увеличилось также количество изымаемых психотропных веществ.

— В целях удешевления стоимости наркотиков предпринимаются попытки по созданию на территории страны нарколабораторий по производству психотропных веществ, — отметил Олег Сильвестрович. — В январе-декабре 2020 года сотрудники органов внутренних дел пресекли деятельность трех подпольных нарколабораторий.

Чаще всего в прошлом году наркотики продавали бесконтактным способом. В то же время, говорит специалист, те, кто занимается распространением запрещенных веществ через интернет, наивно полагают, что их не найдут. В прошлом году по материалам сотрудников аналитической разведки возбуждено 805 уголовных дел в отношении людей, причастных к незаконному обороту наркотиков в сети.

— Ликвидировано 12 интернет-магазинов, — говорит Олег Сильвестрович. — Пресечена деятельность 78 членов организованной преступной группы, которые работали на крупнейшей в стране интернет-магазин по сбыту наркотиков. Задержанные осуществляли поставку в Беларусь крупных партий наркотиков и их дальнейшую реализацию по средствам сети интернет, а также оборудовали в Минском районе подпольную лабораторию по их производству.

 
 
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Пандемия сказалась практический на всех сферах наркоиндустрии, сообщили в МВД. Из-за закрытых границ цена на вещества - увеличилась, а их фасовка - снизилась.
 
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