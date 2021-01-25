За огромный БЧБ-флаг в ТЦ Dana Mall оштрафовали многодетную мать

Источник материала: Tut.by

В Минске на 30 базовых величин оштрафовали мать пятерых детей. Ее судили за вывешивание огромного бело-красно-белого флага в торговом центре Dana Mall, сообщают правозащитники. До суда минчанка провела выходные в ИВС на Окрестина.



Фото: TUT.BY

Минчанка Ольга Боброва с 22 января была в ИВС на Окрестина, ее задержали дома. Сегодня ее судили по статье 23.34 КоАП, результат — штраф, 30 базовых (870 рублей).

Женщину обвинили в том, что она вместе с другими людьми развернула огромный бело-красно-белый флаг в торговом центре Dana Mall 14 января, сообщил лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

Напомним, в тот день национальный флаг провисел в ТЦ около часа, а люди прямо там исполнили песню «Погоня» .

Ольга Боброва — мать пятерых детей, четверо из которых несовершеннолетние.