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За огромный БЧБ-флаг в ТЦ Dana Mall оштрафовали многодетную мать
25.01.2021 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске на 30 базовых величин оштрафовали мать пятерых детей. Ее судили за вывешивание огромного бело-красно-белого флага в торговом центре Dana Mall, сообщают правозащитники. До суда минчанка провела выходные в ИВС на Окрестина.
Минчанка Ольга Боброва с 22 января была в ИВС на Окрестина, ее задержали дома. Сегодня ее судили по статье 23.34 КоАП, результат — штраф, 30 базовых (870 рублей).
Женщину обвинили в том, что она вместе с другими людьми развернула огромный бело-красно-белый флаг в торговом центре Dana Mall 14 января,
Напомним, в тот день национальный флаг провисел в ТЦ около часа, а люди прямо там исполнили песню
Ольга Боброва — мать пятерых детей, четверо из которых несовершеннолетние.
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В Минске на 30 базовых величин оштрафовали мать пятерых детей. Ее судили за вывешивание огромного бело-красно-белого флага в торговом центре Dana Mall, сообщают...
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