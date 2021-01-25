Игорь Лосик остановил голодовку после более чем 40 дней

Источник материала: Tut.by

Игорь Лосик прекратил голодовку, которую держал с 15 декабря 2020 года. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на адвоката Дмитрия Лепретора.



Фото: Радыё Свабода

Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик голодал более 40 дней. По его словам, голодовка прекращена по его желанию. Для всех, кто его поддерживал, Лосик передал обращение. Приводим главное из него.

«Я решил остановить голодовку. Почему я это сделал? В самом деле, по собственному желанию. Я не принимал пищу больше 40 дней и чувствую в себе силы и возможности продержаться еще. Но меня просто потрясла невероятная волна солидарности. А также просьбы сотни и тысяч белорусов остановиться, дождаться нашей общей победы здоровым.

А еще я знаю, что многие тоже начали голодовку, пока голодаю я. Я не могу взять на себя такой большой груз ответственности, не хочу, чтобы за мой сознательный выбор страдали другие. Читая все ваши просьбы в письмах, я понял, что просто не могу волновать и заставлять волноваться свою семью и всех вас.

Я никогда не хотел как-то выделяться, не хотел публичности.

Я хотел просто спокойно жить и воспитывать свою дочь. Но меня вынудили пойти на эту крайнюю меру.

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Всем-всем большое спасибо за поддержку, буду ждать хороших новостей.

P. S. Много кто писал, что я ничего не добьюсь. Это не так. Своим поступком я привлек внимание не только к своему делу, но и к ситуации с политзаключенными в нашей стране. Сейчас про нас всех говорят громко и на всех возможных площадках требуют освобождения невинно арестованных и осужденных. Это немало. Надеюсь, что с остановкой моей голодовки тема с политическими заключенными не уйдет с общественной повестки. Еще раз всем спасибо за поддержку и солидарность».

Напомним, администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика задержали 25 июня. Стало известно, что он проходит обвиняемым по уголовному делу по ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Таким образом, под стражей администратор находится более полугода.

Игорь Лосик объявил голодовку 15 декабря, когда стало известно, что ему предъявили новое обвинение — по статье 13 (Приготовление к преступлению) Уголовного кодекса в части 2 статьи 293 (Участие в массовых беспорядках). Это позволило в перспективе продлить срок содержания политзаключенного под стражей. Жалоба на продление срока заключения была отклонена .