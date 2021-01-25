Будущие медики получили современное общежитие

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Студенты-медики Гомеля получили в подарок обновленное общежитие. Корпус более чем на полтысячи жильцов прошел полный капремонт: новые инженерные сети, водо-, электроснабжение, отопление, новые лифты, оконные и дверные блоки. Обновили все от кровли и фасада до мебели и сантехники. Установлена современная бытовая техника. Проект реконструкции реализовали за средства республиканского бюджета.

Оразмыйрат Нейметджанов, студент Гомельского государственного медуниверситета (Туркменистан): "Было далеко ехать в некоторые места, где учимся. Например, в областную больницу или в медгородок. Тут все ближе, можно на транспорте 5 минут ехать. Отличие в том, что тут все новое. Нравится. Комфортно, красиво".

Александр Толкунов, проректор Гомельского государственного медуниверситета: "Гомельскому медуниверситету всего 30 лет – это один из самых молодых вузов нашей страны. И совсем недавно у нас не было ни одного общежития. А сейчас мы открываем в этот замечательный день уже пятое общежитие. У нас в очереди находилось 350 человек - мы их всех заселяем в новое общежитие. И я думаю, что наши студенты ответят на это хорошей учебой и станут настоящими профессионалами своего дела".

С появлением этого корпуса вуз полностью закрыл потребность в местах для иногородних студентов.