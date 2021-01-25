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Прогноз погоды на 26 января
25.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
(вторник) ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории республики ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель. Ночью по Брестской и Гродненской областям, утром и днем во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в дневные часы по югу местами 21-23 м/с. 27 января (среда) ночью и утром на большей части сохранится ветер порывами 15-20 м/с, в отдельных районах 21-23 м/с.
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(вторник) ночью по западной половине, утром и днем на большей части территории республики ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь), метель. Ночью по...
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