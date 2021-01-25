Коммунальные службы очищают дома от снежных шапок

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К образованию наледи на крышах и сосулек привели перепады температуры и осадки. При падении они могут даже травмировать людей. Поэтому следует обходить опасные участки.

Коммунальные службы столицы очищают дома от снежных шапок, в том числе и по заявкам жителей Минска. Проинформировать можно как местный ЖЭС, так и обратиться в службу 115.бел.

Если во время прогулки над головой услышали шум, надо прижаться к стене здания или стать под его крышу. Не рекомендуется парковать авто рядом с домами, на которых образовались сосульки. Следует обращать внимание и на сооружения, огражденные специальными лентами с табличками предупреждения.