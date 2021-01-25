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Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник и среду

25.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник и среду из-за сильного ветра и осадков. В целом погода на этой неделе будет иметь неустойчивый характер. Ожидаются мокрый снег и дождь, ночью местами сильный снег, вьюга. Возможен туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер порывами до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах до 23-х. Температура воздуха ночью опустится от 0 до 5, днем воздух прогреется до 2-х градусов тепла.

Сохранятся сложные условия погоды до середины недели. С четверга похолодает.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник и среду из-за сильного ветра и осадков. В целом погода на этой неделе будет иметь неустойчивый характер. Ожидаются...
 
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