Источник материала: БT

Оранжевый уровень опасности объявлен на вторник и среду из-за сильного ветра и осадков. В целом погода на этой неделе будет иметь неустойчивый характер. Ожидаются мокрый снег и дождь, ночью местами сильный снег, вьюга. Возможен туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер порывами до 15-20 метров в секунду, в отдельных районах до 23-х. Температура воздуха ночью опустится от 0 до 5, днем воздух прогреется до 2-х градусов тепла.

Сохранятся сложные условия погоды до середины недели. С четверга похолодает.