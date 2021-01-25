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В Минске плохая видимость из-за тумана. Рекомендации ГАИ

25.01.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Видимость на дорогах ограничена из-за тумана. Такой дискомфорт сегодня с самого утра ощутили водители столицы. Поскольку туман не рассеется в течение дня, сотрудники Госавтоинспекции настойчиво рекомендуют всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными. Перед выездом очищать стекло и фары от наледи, двигаться с включенным ближним светом. Чтобы предотвратить происшествия, следует соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать резких торможений. Водителям и пассажирам обязательно надо пристегиваться ремнями безопасности.

Что касается пешеходов, то и им следует быть внимательными во время движения в туманную погоду. Обязательно надо обозначать себя фликерами и внимательно переходить дорогу: скользкое покрытие и наледь на тротуарах - причина травматизма.

 
 
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Видимость на дорогах ограничена из-за тумана. Такой дискомфорт сегодня с самого утра ощутили водители столицы. Поскольку туман не рассеется в течение дня,...
 
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