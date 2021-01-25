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Новый патриотический трудовой проект БРСМ "Зимний маршрут" стартовал в Витебской области. Отправной точкой стал памятник первостроителям Новополоцка "Первая палатка", а уже сегодня активисты трудятся на объектах Дубровенского района. От снега и веток студенты очистили центральную часть мемориала "Рыленки". Комплекс воздвигнут в 1973 году на Рыленском братском кладбище. Здесь увековечена память советских воинов 11-й гвардейской и 31-й армий, погибших в жестоких боях с октября 1943 по июнь 1944. На мемориале имена более 9 тысяч бойцов. В память о подвиге участники "Зимнего маршрута" зажгли лампады.

Михаил Гелах, студент Барановичского государственного университета: "Когда я подготавливался к "Зимнему маршруту", естественно, я изучил наш путь, куда мы будем следовать, какие места посещать. У каждого места есть своя особенная история. Вот, например, мы сейчас находимся на этом мемориале. И каждый раз, когда проезжает поезд, какой бы он ни был, грузовой или пассажирский, он всегда подает сигнал".

Надежда Шаховская, командир республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ: "По километражу мы подсчитали: это 1662 километра. Прошли конкурсы, участвуют в проекте 63 человека, но регионов они пройдут очень много, много районов они посетят, много памятников. Три области у нас пока участвуют: это Гродненская, Витебская, Могилевская".

Сегодня студотрядовцы встретятся с дубровенскими школьниками, очистят от снега Парк воинской славы райцентра. Вечером для жителей района гости покажут концерт.