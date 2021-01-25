Ю. Дудкин: США поддерживают управляемый конфликт в Донбассе

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Говоря о перспективах установления мира в Донбассе, украинские эксперты отмечают, что шансы на это невелики. США прилагают все мыслимые и немыслимые усилия к тому, чтобы сделать завершение этого конфликта невозможным.

Юрий Дудкин, военный и политический эксперт (Украина): "Все, что говорил Байден, он двуликий Янус, он еще и не то скажет. С тех пор как граждане Донбасса взяли в руки оружие, чтобы противостоять самозванному правительству Турчинова, задача Соединенных Штатов стала другой. Не локализовать конфликт путем переговоров, не купировать конфликт, а напротив его разжечь. Делается это для того, чтобы на западных границах России тлела война. Вы правильно сказали: на словах США выступают за мир во всем мире, но при этом помогают Украине инструкторами, вооружением. Это способствует не прекращению войны, а напротив ее продолжению. Накапливаются силы и с той стороны, и с этой. При любой провокации может вспыхнуть ожесточенная схватка. Там любое подразделение, кроме ВСУ, которые Зеленскому подчиняются, но там есть еще «Азов» и другие добробаты. Они все могут по собственному произволу объявить противнику войну. При наличии малейшего повода может произойти непоправимое. Теперь что касается возвращения наших граждан, которым занимается Виктор Медведчук. Он договаривается по газу, по вакцине, по разблокировке предприятий, которые дают работу украинцам. В своем письме Медведчук объясняет Зеленскому, что причиной социального взрыва могут быть языковые моменты, он указывает в этом письме. И он указывает ему на тарифы, о которых мы неоднократно уже говорили".

Президенту Зеленскому необходимо проявить решительность, иначе он и впредь останется заложником внешних и внутренних сил, которым не нужны ни мир, ни благополучие украинцев. Юрий Дудкин указывает, что способы преодоления внутриполитического кризиса известны, но чтобы к этим мерам прибегнуть, Украине необходимо вырваться из-под внешнего управления.