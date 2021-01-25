Готовность к введению биометрических документов в Беларуси обсудили на совещании у президента

Источник материала: БT

Внедрение биометрических документов в жизнь белорусского общества. Об этом сегодня большой разговор во Дворце Независимости . Александр Лукашенко и профильные министры обсудили, насколько готовы ведомства и инфраструктура к новым паспортам. ID-карта будет использоваться как внутренний документ (во многом она похожа на водительские права). А вот биометрический паспорт нужен для поездок в другие страны. Визуально он похож на привычную белорусам синюю книжку. Главный критерий президента - добиться максимальной безопасности персональных данных белорусов. В целом глава государства одобрил введение этой системы, однако отдельные моменты необходимо проанализировать и доработать.

Дата внедрения ID-карт и биометрических паспортов пока не определена окончательно. Многое зависит от того, насколько быстро и эффективно ведомства разрешат задачи. Ведь это не просто карточка или документ, а целая цифровая экосистема: электронные услуги, административные процедуры и, конечно, цифровая подпись. Все это часть механизма, который будет введен на территории Беларуси. Отметим, что новые паспорта не отменят одномоментно старые. Документы будут действовать до окончания срока. Поэтому замена будет проходить постепенно без ненужной спешки.









Как предполагает МВД, в этом году выдадут до 800 тысяч ID-карточек и 300 тысяч биометрических паспортов. Люди, которые получат карту, автоматически приобретут и цифровую подпись на 10 лет и личный электронный кабинет, который заработает только после ручной активации. В нем будут храниться история использования и личные данные. Адрес проживания будет отображаться только с разрешения и введения специального ПИН-кода владельцем.