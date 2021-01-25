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Завтра в нескольких кварталах Новой Боровой не будет горячей воды и тепла
25.01.2021 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Во вторник, 26 января, в нескольких кварталах Новой Боровой не будет отопления и горячей воды. Об этом в телегам-канале
С 9.00 до 12.00 «Минрайтеплосеть» будет проводить ремонтные работы в котельной «Копище-2», расположенной по улице Камова, пишет «А-100 Комфорт».
В связи с этим в кварталах «Центральный парк», «Нескучный сад», «Северное сияние», «Квартал-парк» и «Цветной квартал» днем не будет отопления и горячей воды.
Информацию об отключениях подтверждают в «Минрайтеплосети».
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Во вторник, 26 января, в нескольких кварталах Новой Боровой не будет отопления и горячей воды. Об этом в телегам-канале сообщила обслуживающая компания «А-100...
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