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В нескольких кварталах Новой Боровой завтра не будет тепла и горячей воды

25.01.2021 19:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв - Sputnik. В нескольких кварталах Новой Боровой во вторник, 26 января, не будет тепла и горячей воды, сообщила обслуживающая компания "Ф-100 Комфорт".

© Sputnik / Вадим Жернов
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Как пояснили в компании, это связано с ремонтными работами, которые будут проходить в котельной "Копище-2" (находится на улице Камова). Работы планируется начать в 9:00 и завершить к полудню. Горячее водоснабжение и отопление будет отсутствовать в кварталах "Центральный парк", "Нескучный сад", "Северное сияние", "Квартал-парк" и "Цветной квартал" в течение дня.  

Отметим, что в нынешнем году в Новой Боровой неполадки с отоплением случались уже дважды – 14, а затем и 16 января, проблемы оба раза объяснили аварией в котельной.

 
Теги: Минск
 
 
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В котельной "Копище-2" (находится на улице Камова) будут проходить ремонтные работы, их планируется начать в 9:00 и завершить к полудню.
 
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Завтра в нескольких кварталах Новой Боровой не будет горячей воды и тепла
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