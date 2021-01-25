В нескольких кварталах Новой Боровой завтра не будет тепла и горячей воды

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 янв - Sputnik. В нескольких кварталах Новой Боровой во вторник, 26 января, не будет тепла и горячей воды, сообщила обслуживающая компания "Ф-100 Комфорт".

Как пояснили в компании, это связано с ремонтными работами, которые будут проходить в котельной "Копище-2" (находится на улице Камова). Работы планируется начать в 9:00 и завершить к полудню. Горячее водоснабжение и отопление будет отсутствовать в кварталах "Центральный парк", "Нескучный сад", "Северное сияние", "Квартал-парк" и "Цветной квартал" в течение дня.

Отметим, что в нынешнем году в Новой Боровой неполадки с отоплением случались уже дважды – 14, а затем и 16 января, проблемы оба раза объяснили аварией в котельной.